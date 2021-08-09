مدير مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو إلى...

مع بداية استئناف الحركة الجوية بين روسيا والمقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية بعد توقف دام ٦ أعوام والذى جاء نتيجة للمجهودات المستمرة للدولة المصرية لتنشيط الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى مصر، والتعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني وكافة الجهات المعنية بالدولة يشهد اليوم مطارى الغردقة وشرم الشيخ بدء وصول الرحلات الجوية من روسيا حيث استقبل صباح اليوم اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة

الروسية الى مدينتى الغردقة و شرم الشيخ .

حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة الى ارض المطار كما تم إستقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة ،

هذا وقد أعلنت شركة مصر للطيران عن البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 9 اغسطس 2021،

كما تسير مصرللطيران ٣ رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو الي شرم الشيخ اعتباراً من غداً الثلاثاء بطراز الايرباص A330-300 الذي يسع لعدد ٣٠١ راكبا وذلك لإستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروسيين علي المقاصد السياحية المصرية .