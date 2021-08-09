”انتصار السيسي” تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

هنات السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت السيدة انتصار السيسي: "أتقدم بالتهنئة لشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني، في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن، داعية الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم، كل عام وأنتم بخير".

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