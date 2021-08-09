تعاون مصرى إماراتى لتصنيع سيارة «EM» للعمل بالوقود المزدوج

جدة - نرمين السيد - وقع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس مختار عطا خيرى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربى"، والدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلورى" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه تحقيقًا لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، خططت وزارة الإنتاج الحربى لتأسيس شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية، كسابقة أولى فى مصر.

وأضاف أن المساهمين فى هذه الشركة هم (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مصنع 999 الحربى، شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات)، إذ تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" "EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، متابعًا أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب باسم "EM" والتى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2x4، كابينة مزدوجة 4x4، كـابينة مفردة 2x4).

وأشار إلى أن هذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة، وأن هذا التعاون يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن السيارة EM هى نموذج تصنيعى عربى نطمح لتسويقه عالميًا.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن إنتاج السيارة البيك أب "EM" فى مصر والتى تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محليًا وجذب استثمارات جديدة، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التى لها تأثير سلبى على المواطنين والاقتصاد.

واشادت الوزيرة بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربى فى انتاج هذه النوعية من السيارات فى مصر، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعى المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة فى مجال إنتاج المركبات بالسوق المصرية لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كل الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة فى هذا الصدد للصناعة المحلية.

وأكدت أهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كل الجهود والمبادرات التى من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسهم فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة.

بدورها أوضحت الدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، أن الشركة متخصصة فى إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك خبرة كبيرة فى تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات.

وأضافت أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الانتاجية الناجمة عن هذا التعاون (12) ألف سيارة سنويًا وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلية والإفريقية، على أن يبدأ الإنتاج الكمى فى النصف الأول من 2022، مشيرة إلى أن السيارة تتميز بالعديد من المميزات، إذ تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوى ووسائل أمان عالية وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة - مفتوحة - ترابية - وعرة)، لافتة إلى أنه تم تجربة السيارة البيك أب "الكابينة المزدوجة" لمسافة (25000) كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الثلاثة شهور الماضية.

وتفقد المهندس محمـد أحمـد مرسى، وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة شركة "إم جلورى" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، السيارة مع الحضور، للإطلاع على إمكانياتها ومواصفاتها، كما تم عرض فيلم عن السيارة البيك أب "EM" تضمّن تعريفاً بمواصفاتها وإمكانياتها، بالإضافة إلى صور السيارة من الداخل والخارج.

وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الإماراتى فى مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات الإماراتية، فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر، دعمًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على اختيار هذا الاسم للسيارة "EM" نظرًا لأن الحرف الأول من الاسم "E" يعبّر عن الحرف الأول للدولتين "Egypt" و""Emirates بينما يمثل الحرف الثانى "M" بداية اسم وزارة الإنتاج الحربى بالإنجليزية "Ministry Of Military Production - MOMP" وشركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب "M Glory".