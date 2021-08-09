وزير الداخلية يبحث مع نظيره العراقى أوجه التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عثمان الغانمى وزير داخلية الجمهورية العراقية، الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتى الداخلية فى البلدين، وبحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر مستجدات القضايا الأمنية الإقليمية.

وأعرب الغانمى عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال فى مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، مشيرًا إلى أن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولى البلدين الشقيقين.

وأكد اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة، فضلاً عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

من جانبه، أكد محمود توفيق وزير الداخلية أهمية زيارة نظيره العراقى للقاهرة فى إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمى، مشيرًا إلى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن العراقية فى ضوء الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين.

ورحب وزير الداخلية بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب العراقى انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى الدول العربية، مشددًا على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كل الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف فى ظل المعطيات والتطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.