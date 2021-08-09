جامعة القاهرة: 320 جهاز كمبيوتر جاهزا لتسجيل رغبات طلاب الثانوية

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وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مؤكدًا وضع خطة احترازية هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل وخارج المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلى حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أى مشكلة قد تطرأ سواء فى أجهزة الحاسب الآلى أو الإنترنت.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن معامل تنسيق جامعة القاهرة تضم 320 جهاز حاسب آلى حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، إذ تضم كلية الهندسة 120 جهازا، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهازا.
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