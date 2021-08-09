/644565/مصرع-وإصابة-8-أشخاص-من-بينهم-سيدة-في-انقلاب-ميكروباص-بأسوان

شهد طريق لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي “أسوان – القاهرة”.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسوان

مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى الدكتور محمد الدخيلي، اليوم الاثنين، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي “أسوان – القاهرة” بجوار مشروع الطاقة الشمسية، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث ، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل الضحية والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

الأسماء

وأتضح أن الجثة لسيدة تدعى «سميرة عبد الفتاح أبو الحجاج» 55 سنة، وأصيب فى الحادث كل من : «محمود أحمد يوسف 41 سنة، بجروح قطعية بالرأس مع كدمات، ومصطفى محمود أحمد 12 سنة، بجروح وكدمات بالقدمين، ومحمد حسن مرغنى 57 سنة، بكدمات وجروح بالجسم، ومحمد شحات عبد الحميد 30 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح متفرقة بالجسم، ومصطفى هنداوى أحمد 23 سنة، بجروح وكدمات بالجسم، وعبده عبد القادر عبد الباقى 50 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وعبده محمد عبد الله 65 سنة، باشتباه كسر بالفقرات».