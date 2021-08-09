/644562/بعد-رحيل-ميسي-أجويرو-لن-يشارك-مع-برشلونة-لمدة-10-أسابيع

نشرت صحيفة سبورت الأسبانية أن سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة الجديد، سغيب عن المشاركة مع الفريق الكتالوني لمدة 10 أسابيع، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل غياب النجم الأرجنتيني عن الملاعب:

أسباب غياب أجويرو

أكدت الصحف الأسبانية غياب أجويرو عن المشاركة مع فريق برشلونة لمدة 10 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء التدريبات.

أجويرو يقترب من الرحيل

أكدت الصحف الأسبانية عن استياء النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة الجديد، من إداراة الفريق الكتالوني بسبب رحيل مواطنه ليونيل ميسي عن صفوف الفريق.

ونشرت شبكة " TNT" الأرجنتينية، أن سيرجيو أجويرو غاضب بشدة من إدارة فريق برشلونة، وذلك بسبب وعدهم له باللعب رفقة مواطنه ليونيل ميسي، مما دفع اللاعب لقبول راتب مخفض من أجل اللعب رفقة ميسي، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

و نشر جيرارد بيكية لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، رسالة وداع لزميله في الفريق ليونيل ميسي، وذلك بعدما أعلن الفريق الكتالوني عدم تجديد عقد ميسي مع الفريق.

رسالة بيكية لميسي

وكتب بيكية: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا".

وتابع: "بعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب للتجديد لصفوف النادي الكتالوني ، يأتي هذا رغم نفي وكيل اللاعب تلك الأنباء.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر أن المفاوضات مع ميسي تعثرت ولم يتم التوصل لحل مع اللاعب الأرجنتيني وبالتالي رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن صفوف برشلونة.

وانفردت صحيفة الماركا الإسبانية بمصير ميسي عن برشلونة، حيث أكدت على رحيل الأرجنتيني قبل الإعلان الرسمي من الفريق الكتالوني، حيث كتبت: " هناك تغيير جذري في قضية ميسي، تجديد عقده مستحيل ويبدو انه خارج برشلونة أكثر من داخله".

وتابعت المجلة عن مستقبل الأرجنتيني: "ميسي ابعد من التجديد لبرشلونة اكثر من اي وقت مضى، ولابورتا يعرف ذلك".

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير في الساعات الأخيرة بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.