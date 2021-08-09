/644561/مبابي-يقترب-من-مغادرة--باريس-سان-جيرمان-تفاصيل

تناولت صحيفة "آس" الإسبانية إمكانية مغادرة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لفريقه في السوق الجاري للانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام كبير من ريال مدريد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبحسب "أس"، فإن تجديد عقد النجم البرازيلي نيمار قبل شهرين براتب سنوي قدره 30 مليون يورو ومكافآت كبيرة حال الفوز بدوري أبطال أوروبا، والآن اقتراب الفريق نفسه من ضم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بعقد فلكي آخر، كلها أمور تدفع مبابي نحو بوابة الخروج.

في هذه الأثناء يراقب ريال مدريد الوضع عن كثب، حيث باتت فكرة ضمه لبطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا أقرب إلى الحدوث على أرض الواقع مما كانت عليه قبل أيام قليلة.

يصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية، تمهيدا لإنتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان، وذلك عقب رحيله بشكل نهائي عن فريقه السابق برشلونة.

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.