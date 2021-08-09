رسالة مثيرة من أومتيتي لجماهير برشلونة

قام أومتيتي، مداف فريق برشلونة، بتوجيه رسالة إلى جماهير الفريق الكتاوني، بعد قيام الأخير بالبدء في صافرات الاستهجان عقب لمس أومتيتي للكرة في مباراة الفريق أمس امام فريق يوفنتوس الإيطالي، ويستعرض دوت الخليج نص رسالة أومتيتي:

رسالة أومتيتي

وجه أومتيتي رسالة إلى جماهير فريق برشلونة، عقب قيامهم بباطلاق صافرات الاستهجان عليه عندما لمس الكرة في مباراة برشلونة ويوفنتوس، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، وجاءت الرسالة كالتالي: “بعض الأوقات من الأفضل أن لا تقول أي شيء، وتترك الصمت يهتم بالأشياء".

وهو ما يبدو رسالة للرد على جماهير برشلونة التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده، في مباراة أمس أمام يوفنتوس في كأس خوان جامبر

وانتهت المباراة بفوز فريق برشلونة بثلاثية.

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويستعرض دوت الخليج تعلسق ميسي حول انضمامه للفريق الفرنسي:

قال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.

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