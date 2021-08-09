/644558/في-حالة-تعفن--جهود-مكثفة-لكشف-غموض-العثور-على-جثة-سيدة-بمنشأة-ناصر

عثر ضباط المباحث بالقاهرة، اليوم الإثنين، على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة منشأة ناصر في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة سيدة بمنطقة منشأة ناصر

ترجع تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص أتضح العثور على جثة سيدة في حالة تعفن على سريرها، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طفل مذبوح

وفى سياق اخر عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، على جثة طفل يبلغ من العمرالـ 13 سنة، مذبوحا بطريق الهوابر دائرة ديرب نجم، وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف نيابة ديرب نجم، برئاسة عصام أيمن، مدير نيابة ديرب نجم، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة طفل طريق ديرب نجم- الهوابر.

طفل مذبوح

وأتضح خلال قيام أحد المزارعين بالذهاب لحقله عثر على الطفل مذبوحا ، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات، كما كشفت تحريات رجال المباحث أن الجثة للطفل " عصمت م م " 13 عامًا ، مقيم قرية ميت الفروماى الدقهلية.