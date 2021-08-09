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تقدمت السيدة انتصار السيسى، بالتهنئة للشعب المصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

السيدة انتصار السيسي مهنئة بالعام الهجري الجديد: مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة:” أتقدم بالتهنئة لشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني، في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن، داعية الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم. كل عام وأنتم بخير”. هذا قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. جاء ذلك خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مضيفا :" أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة".

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