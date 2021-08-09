/644564/بالصور-رئيس-أركان-حرب-القوات-المسلحة-يشهد-تنفيذ-المرحلة-الرئيسية-للمشروع-التكتيكى-بجنود-بدوى-2021-بالذخيرة-الحية

دوت الخليج

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ، فضلاً عن المهارة ‏فى إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء ‏مراحل المعركة ، كذلك القدرة على إستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات ‏والسرعة فى اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها .‏

ونقل الفريق ‏محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس ‏عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة والفريق أول ‏محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ‏لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى لما يبذلوه من جهود وتضحيات سواء فى المهام التدريبية أو المهام ‏القتالية التى يكلفون بها للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على إستقرار الحالة ‏الأمنية بشمال سيناء .‏

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الآداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع ‏، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى ‏مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى ، كما وجه التحية والتقدير لتلك العناصر التى لعبت دوراً ‏متميزاً فى القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء .‏

كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات ‏المكلفين بها ، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على إتخاذ القرار ‏السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات .‏