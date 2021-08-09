كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

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نتيجة الثانوية العامة 2021 ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة نتيجة الثانوية العامة، والتى انتهت منذ أيام فى معظم مدارس المحافظات فى الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يتم الدخول إليه واتباع التوجيهات المعنية بالبحث عن النتيجة، كما سيتم الإعلان عنها فى الكثير من المواقع الإلكترونية الفترة المقبلة.

دوت الخليج

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

هذا ويتأهب الكثير من الطلاب إلى معرفة نتيجة الثانوية العامة، والتى جرت هذا العام فى ظل إجراءات احترازية مشددة حيث تم إلزام الكثير من الطلاب بارتداء الكمامة والحرص على مسافات التباعد، تجنبًا لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع الوزارة

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد حدد خريطة عمل امتحانات الثانوية العامة هذا العام قبل انطلاقها، محددًا طريقة الامتحانات ومسارات الدخول والخروج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

كما أشار وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إلى عدد من الملاحظات الهامة التى من شأنها ردع الراغبين فى الغش من أى إجراء يتعلق بنشر الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، أو جربات الغش الإلكتروني، وذلك بعد أن ظهرت إحدى المواد على إحدى الصفحات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيجرى توقيع أقصى عقوبة على الطلاب الذين يحاولون الغش فى الامتحانات، مثل المنع من دخول الامتحانات العام المقبل، كما حدد عدد من الإجراءات تجاه أى المعلمين المشرفين على الامتحانات.

الثانوية العامة هذا العام شهدت حالة من التوتر بالنسبة لعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث لاحظ موقع دوت الخليج تعليقات إيجابية بشأن بعض المواد بينما رأى الكثير من الطلاب أن هناك مواد جاءت فى أغلبها صعبة.

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وبالنسبة لنتيجة الثانوية العامة، ينتظر الكثير من المواطنين إلى الإعلان عن النتيجة وسيتم ذلك فى الأغلب عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

سيقدم موقع دوت الخليج خلال الفترة المقبلة كافة التفاصيل المتعلقة بآخر المستجدات بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة، وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.