/644559/الرئيس-السيسي-مهنئا-الشعب-المصري-بالعام-الهجري-الجديد-مناسبة-جليلة-جسدت-أسمى-معاني-الجهاد-في-الوطن

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

جاء ذلك خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مضيفا :" أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة". وأضاف: "وإننى أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك، بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمزيد من الخير والأمن والاستقرار، كل عام وأنتم بخير".

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