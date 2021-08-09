أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: موعد مباراة ليفربول أمام أوساسونا..ميسي يصل باريس لإتمام التعاقد مع سان جيرمان.. أهم مواجهات الدوري الممتاز

/644556/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الإثنين-موعد-مباراة-ليفربول-أمام-أوساسوناميسي-يصل-باريس-لإتمام-التعاقد-مع-سان-جيرمان-أهم-مواجهات-الدوري-الممتاز

تشهد الساحة الرياضية اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

ليفربول

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فريق أوساسونا الإسباني، في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب "آنفيلد" في آخر وديات الريدز قبل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.

كما فاز ليفربول في الودية الثالثة على ماينز الألماني بهدف دون مقابل، في حين خسر الودية الرابعة أمام هيرتا برلين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ليونيل ميسي

يصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية، تمهيدا لإنتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان، وذلك عقب رحيله بشكل نهائي عن فريقه السابق برشلونة.

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة إنبي امام فيرق سموحة والتي من المقرر إقامتها الساعة السابعة مساءا.

طوكيو 2020

أكدت رئيسة اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو الأولمبية هاشيموتو سيكو، أن الألعاب اختتمت دون أى مشاكل كبيرة على الرغم من إقامتها في ظروف وبائية غير مسبوقة.

وقالت سيكو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودواليابانية، إن "إقامة الألعاب الأولمبية مع ضمان السلامة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الفيروسات شكلت تحدياً كبيرا جدا، وأنا لا أقول إننا أدرنا كل شيء بشكل مثالي ولكنني أعتقد أننا حققنا تقييما إيجابيا بشكل عام".

واردف:” أن قرار عدم السماح للمتفرجين بحضور جميع المنافسات تقريبا كان لا مفر منه، موضحة أن الوضع أوجد قيمة جديدة وفريدة للألعاب باستخدام التكنولوجيا.