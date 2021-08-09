السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد: مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "أتقدم بالتهنئة لشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني، في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن، داعية الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم".

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