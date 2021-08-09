وصل مصر.. ما هو مزايا لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا؟

استقبلت مصر أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون أند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين.

جاء ذلك بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ضمن خطة وزارة الصحة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأكدت الوزيرة هالة زايد استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص لقاح جونسون اند جونسون للتطعيم ضد كورونا للمسافرين للخارج، وقالت إنه يمكن التسجيل عبر الموقع الالكترونى للوزارة للحصول علي اللقاح خلال 72 ساعة من التسجيل .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح جونسون اند جونسون (جانسين) المضاد لفيروس كورونا جرعة واحدة بدون جرعة منشطة، وتابعت : تم توفير شهادات تطعيم لاغراض السفر للخارج والداخل بنظام كود (QR) اللازم للسفر ويجب التوجه بشهادة التطعيم مختومة بختم النسر لإصدار الكود في 126 مركزا بالجمهورية .

ومن مزايا اللقاح الأخرى أيضاً أنه في حال عدم الحصول علي لقاح حتى الآن وكان راغبا في السفر للخارج يقوم بالتسجيل علي الموقع الالكترونى وستصلة رسالة خلال 72 ساعة.

وأضافت وزارة الصحة أن لقاح جونسون هو لقاح من نوع الناقل (viral vector) وده نفس طريقة استرازينيكا وسبوتنيك و فاعليته 66% حماية من الاعراض عامة.

وأكدت فاعليته ضد الإصابة عامة تقل مع متحور دلتا ويظل فعالا ضد الاعراض الشديدة ككل اللقاحات المتوفرة وموافق عليها في مصر والعالم.

واستكملت الوزارة أن الاثار الجانبية مثل باقي اللقاحات لمدة يومين بعد اللقاح وفرصة الجلطات نادرة للغاية وحصلت بنسبة 7 في المليون للسيدات من سن 18 الى 49 سنة مشيرة إلي أن معظم الجهات لم توافق على جرعة منشطة للقاح جونسون ولكن يمكن ان يحصل الشخص علي اللقاح بعد 12 شهر من الجرعة الأولي .