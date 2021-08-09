الرئيس السيسى يهنئ المصريين بالعام الهجرى الجديد: مناسبة جليلة

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال الرئيس عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن "تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، وإننى أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك، بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمزيد من الخير والأمن والاستقرار.كل عام وأنتم بخير".

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