أهابت وزارة الداخلية بمالكى المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى ، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة (بدون ملصق إلكترونى) اعتباراً من 1/9/2021 . ويُعد الملصق الإكترونى أحد عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية تناشد المواطنين تركيب الملصق الإلكتروني قبل أول سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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