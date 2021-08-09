وزير القوى العاملة في الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة: تحديث...

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات الوزارة لمتابعة ملفات عملها ، خاصة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات .

فى مستهل الإجتماع هنأ الوزير الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد ، متمنياً أن يعيده الله بالخير واليمن والبركات على شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء.

ووجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بضرورة رفع كفاءة المكاتب التابعة للمديريات بمحافظات الجمهورية ، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور تنفيذاً لتوجيه القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل الوزارات ، تزامناً مع إعلان الجمهورية الجديدة ، والتحول الرقمي فى تقديم تلك الخدمات .

وتابع وزير القوي العاملة خلال الاجتماع تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للوزارة ، موجهاً بضرورة التحديث الدوري والمراجعة المستمرة للبيانات المتاحة على الموقع أمام الشركات والمواطنين ، باعتباره النافذة التي يتعرف من خلالها المواطن على جهود الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات ، مع تكليف كل إدارة مركزية بتحديث الجزء الخاص بها على الموقع .

كما وجه الوزير بضرورة تجديد وتحديث رسالة السلامة والصحة المهنية لتكون بشكل يومي ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة ، لتوعية المواطنين والعمال بأمور السلامة اليومية وطرق الوقاية من الأخطار .

وأصدر الوزير توجيهاته لإدارة التخطيط بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع كل إدارة مركزية على حدة ، بصفتها حلقة الوصل بينها وبين مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، وذلك لتحديد الاحتياجات المطلوبة منها وإدراجها ضمن الموازنة الخاصة للوزارة .

وشدد الوزير على المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية لمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية ومستوى التجهيزات المطلوبة ومراجعة المواصفات قبل استلام المبنى من كافة الجوانب ، وتقديم الملاحظات حول الوضع القائم للجهات المختصة ، مع وضع رؤية وتصور لأعمال الصيانة الدورية بعد الاستلام ، والحالة الأمنية التى سيتم توفيرها وتوزيعها داخل المبنى .

كما وجه الوزير الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل تلك المنشآت ، وداخل مبنى الوزارة والمديريات التابعة لها ، واستصدار منشورات دورية للمديريات حول التوعية المستمرة بشأنها .

وتابع الوزير عملية حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالمحافظات ، وتغيير المهن فى بطاقات الرقم القومي بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية ، مؤكداً ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعمالة التى يتم تسجيلها ومراجعتها مع الأحوال المدنية أولا بأول .

ووجه الوزير إلي ضرورة التواصل مع جهاز مدينة العلمين ، ومديرية القوى العاملة بمطروح لاستقبال القافلة الطبية التي تضم 17 تخصص طبي والتى من المقرر سيتم للمدينة يومي 18 و 19 من شهر أغسطس الجاري، للاطمئنان على صحة العمالة الموجودين بمواقع العمل المختلفة بالمدينة.