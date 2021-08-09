عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته الرسمية قائلا: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، تلك المناسبة الجليلة التى جسدت أسمى معانى الجهاد فى حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، وإننى أدعو المولى عز وجل فى ذكرى هذا اليوم المبارك، بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمزيد من الخير والأمن والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير".

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