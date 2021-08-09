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ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلا عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، كذلك القدرة على إستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة فى اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.
ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى لما يبذلونه من جهود وتضحيات سواء فى المهام التدريبية أو المهام القتالية التى يكلفون بها للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على استقرار الحالة الأمنية بشمال سيناء.
وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الآداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع ، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى، كما وجه التحية والتقدير لتلك العناصر التى لعبت دورا متميزا فى القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء.
كما ناقش رئيس الأركان، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.
حضر تنفيذ المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بدوى 2021» بالذخيرة الحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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