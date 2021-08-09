رئيس الأركان ‎يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع ‏«بدوى 2021» بالذخيرة الحية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق ‎‏محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع ‏التكتيكى بجنود "بدوى 2021" الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام الذخيرة ‏الحية، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.‏





ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلا عن المهارة ‏فى إستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء ‏مراحل المعركة، كذلك القدرة على إستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات ‏والسرعة فى اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.‏



ونقل الفريق ‏‎محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس ‏عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة والفريق أول ‏ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ‏لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى لما يبذلونه من جهود وتضحيات سواء فى المهام التدريبية أو المهام ‏القتالية التى يكلفون بها للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على استقرار الحالة ‏الأمنية بشمال سيناء.‏

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الآداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع ، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى ‏مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى، كما وجه التحية والتقدير لتلك العناصر التى لعبت دورا ‏متميزا فى القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء.‏



كما ناقش رئيس الأركان، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات ‏المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار ‏السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.‏

حضر تنفيذ المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.‏