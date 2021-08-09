محافظ كفر الشيخ وأمين مجمع البحوث يبحثان خطط تطوير المعاهد الأزهرية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، مع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد النظير، ووكيل الأزهر الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، ورئيس قطاع المعاهد الدكتور سلامة داود، عددا من الموضوعات الخاصة بالمعاهد الأزهرية، وسبل التعاون بين الجانبين.





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