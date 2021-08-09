القوى العاملة: صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى مطروح

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شابان من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 219 طالب عمل .





وأوضح عاطف درويش، مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يوليو الماضى- أن المديرية انتهت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، من صرف منحتى عيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك لـ 10 آلاف و44 عاملاً من المسجلين بالمديرية، بإجمالى 9 ملايين و932 ألف جنيه . وفى مجال السلامة والصحة المهنية أجرت المديرية التفتيش على 98 منشأة، ونظمت 22 حملة تفتيشية، وبحثت شكوتين، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتين توعية . وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية استخرجت 127 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال التفتيش العمالى أجرت التفتيش على 262 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 10 شكاوى عمالية .

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