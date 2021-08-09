دعاء النجار: حفل جوائز الصحافة المصرية 2020 قريبا

جدة - نرمين السيد - أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، أنه بالتنسيق مع محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، جار التجهيز لحفل توزيع الدروع على الزملاء الفائزين جوائز الصحافة المصرية 2020.





وأوضحت دعاء النجار فى تصريح لها، عبر إحدى مجموعات الصحفيين، اليوم، أن الإعلان عن حفل توزيع الدروع قريبا، علما بأن تأجيل انعقاد الحفل كان لظروف جائحة كورونا بقرار من المجلس السابق، وعندما بدأت الأوضاع فى التحسن والعودة إلى طبيعتها نجهز لإقامة الحفل. وأضافت النجار، لـ دوت الخليج، إن مجلس النقابة سيناقش ترتيبات الحفل، وإعلان جميع التفاصيل أولا بأول. وقالت إنه سيتم العرض على مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المقبل لفتح باب التقديم للموسم الجديد 2021.

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