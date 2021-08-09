/644557/حقيقة-العروض-الجديدة-لـ-محمد-الشناوي--حارس-مرمي-المنتخب-السابق-يفجر-مفاجأة

كشف أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمي المنتخب الأولمبي السابق، عن تلقى محمد الشناوي، حارس مرمي فريق الأهلى، عدة عروض خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه فى أولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الكريم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد الشناوي كان حديث الجميع فى طوكيو بسبب تألقه وحصوله على جائزة أفضل لاعب فى المباراة أمام أستراليا وحظي بإشادة من الجميع بسبب ظهوره بشكل مميز للغاية".

وتابع: "الشناوي تلقى عدة عروض مؤخرا من شركات تسويق من أجل جلب له عروض أوروبية إلى جانب العرض الخليجي الذى تلقاها وفى الفترة المقبلة سوف يكون هناك أخبار عن عروض من دوريات مختلفة له".

وأشاد بالثلاثي الكبار الذى شاركوا مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو وهم محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، قائلا: "الثلاثي الكبار تعاملوا باحترافية كبيرة للغاية مع المنتخب الأولمبي وكان لهم دور كبير داخل وخارج الملعب وأضافوا الكثير لنا سواء من الناحية الفنية أو النفسية لباقي اللاعبين".

نتيجة مباراة الأهلي

وحقق النادي الأهلي فوز مدوي، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في لقاء يجمع بين الفريقين مؤجل، من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

سجل ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كيلوباترا في المواجعة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف فريقه الثاني في شباك سيراميكا كيلوباترا.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليواترا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع:محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات”.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء النادي الأهلي

علي لطفي - محمود وحيد - مروان محسن - أيمن أشرف - أليو ديانج - سعد سمير - أكرم توفيق - والتر بواليا - جونيور أجاي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "كما قلت كل المباريات ستكون صعبة وليست سهلة، احداثها هي ما ستجعلها سهلة".

يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 تشهد مباراة نارية بين الأهلي والمصري، يوم 20 أغسطس، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد خالد بشارة.

ويختتم الأهلي مبارياته في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس باستاد السلام.