/644555/حسانين-توفيق--إنشاء-تطبيق-إليكترونى-للغارمات-خطوة-هامة-ساعد-في-حصر-الديون-وسرعة-سدادها
ثمن النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عقد اتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء منصة إليكترونية وتصميم تطبيق إلكتروني للغارمات، مشيرا إلى أن تلك ذلك الاتفاق يعد خطوة هامة ضمن خطوات الدولة نحو التحول الرقمى.
إنشاء تطبيق إليكترونى للغارمات خطوة هامة
وقال توفيق في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم، ان إنشاء ذلك التطبيق الإليكترونى للغارمات، يضمن سرعة إنهاء الإفراج العاجل عنهم، كما أن انشاء المنصة الكترونية تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة لحصر أعداد الغارمين والغارمات ومنع ازدواجية سداد الدين، مضيفا، آن الأوان لتعظيم دور التكنولوجيا في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة مشكلات البيروقراطية ببعض المصالح الحكومية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، إن مشكلة الغارمات من القضايا الاجتماعية الهامة التي تحتاج منا الاهتمام والأولوية في إيجاد حلول لها، مشيدا بإعلان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه قبل نهاية العام الجاري ستكون الوزارة سددت ديون أكثر من 50 % من الغارمات، خاصة الغارمين والغارمات المحبوسين بسبب مبالغ صغيرة تصل إلى أقل من 10 ألاف جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
ضحايا ظروف المجتمع
ولفت النائب حسانين توفيق، إلى أن الغارات يعدون ضحايا لظروف مجتمعية، ولابد أن يتم التوعية بشأن هذه الظاهرة ويكون لدينا ثقافة مختلفة بشأنها بدلا من الواقع الحالي.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية حصر أعداد الغارمات والغارمين اليكترونيا، حيث تساعد هذه الخطوة في التوصل إلى كافة الحالات ومعرفة الأموال المطلوبة لسداد ديونهم، وبالتالي العمل على جمع تلك الأموال، والإسراع في الإفراج عنهم، ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعى.
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