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بالصور.. وصول أولي الرحلات القادمة من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ

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استقبل مطار الغردقة الدولى صباح اليوم أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها 300 سائح روسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية الى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

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حركة السياحة الوافدة في مصر

يأتي ذلك فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية الى المدن السياحية المصرية، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

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استقبال السياح

حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة إلى أرض المطار كما تم استقبال الركاب بالورد وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة، كما يستقبل مطار شرم الشيخ غدا الثلاثاء أولي رحلات مصرللطيران القادمة مباشرة من موسكو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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