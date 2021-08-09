/644553/مشوارك-سعيد--معدلات-سير-تصل-لـ65-تعرف-على-الخريطة-المرورية-بشوارع-محاور-القاهرة-والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، كثافات مرورية متوسطة، على أغلب المحاور والميادين، بمعدلات سير تصل إلى 65%، تزامنًا مع الذروة الصباحية، وسط انتشار رجال المرور؛ لمتابعة الحالة، بقياد اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية اليوم الإثنين

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما شهد أيضًا محور 26 يوليو، كثافات مرورية عالية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق السويس الصحراوي بمناطق الكارتة بالاتجاهين.

استقرار في حركة سير السيارات

وفي السياق ذاته استقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا- بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.

كثافات مرورية

وتشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

رجال المرور

كما كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة المواطنين، ونفذت حملات مكبرة الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.