/644552/كل-ما-تريد-معرفته-عن-مشاركة-مصر-في-أولمبياد-طوكيو-2020-حصاد-الفراعنة-منذ-انطلاق-المسابقة-معانقة-الذهب-بعد-غياب-17-عام-وإنجاز-تاريخي-على-المستوى-العربي-والإفريقي

أختتمت أمس الأحد، منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انطلقت فعالياتها يوم 23 من شهر يوليو الماضي، بمشاركة 206 دولة، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل مشاركة مصر في تلك النسخة من الأولمبياد:

مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020

شاركت مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بأكبر بعثة لها في تاريخ الأولمبياد، حيث مثل مصر في طوكيو 137 رياضي، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة من مختلف الرياضات.

وأقيم أمس حفل الإختتام، والذي شهد استلام باريس راية الأولمبياد من طوكيو، كما شهد أيضا حمل جيانا فاروق للعلم المصري.

وجاءت الرياضات التي شاركت فيها مصر في أولمبياد طوكيو 2020 كالتالي:

كرة القدم وكرة اليد والكاراتية والخماسي الحديث والتايكوندو والمصارعة والقوس والسهم والرماية والسلاح والريشة الطائرة وتنس الطاولة والسباحة والتنس الأرضي والشراع والجودو والترايثلون والتجديف والترامبولين والجمباز الفني والسباحة التوقيعية والدراجات والفروسية والغطس والملاكمة وألعاب القوى.

حصاد البعثة المصرية في طوكيو 2020

وتوجت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 6 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبية وفضية و4 ميداليات برونزية.

وحصدت الميدالية الذهبية فريال أشرف في منافسات الكاراتية، وذلك بعد غياب الذهبية عن البعثة المصرية 17 عام، حيث كانت أخر ميدالية ذهبية توجت بها مصر في الأولمبياد، في أثينا 2004.

بينما توج بالميدالية الفضية أحمد الجندي في منافسات الخماسي الحديث.

وحصل على الـ 4 ميداليات البرونزية كل من:

هداية ملاك في منافسات التايكوندو.

وسيف عيسى في منافسات التايكوندو

وجيانا فاروق في منافسات الكاراتية.

و محمد السيد كيشو في منافسات المصارعة.

وحقق منتخب اليد رقما قياسيا على مستوى العربي والإفريقي، حيث نجح فراعنة اليد في التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات تلك الدورة من الأولمبياد، ولم يصل أي منتخب عربي أو إفريقي إلى هذا الدور من قبل.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

شاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل قبل طوكيو، في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 38 ميدالية أولمبية، بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 8 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، لتتربع على صدارة العرب.