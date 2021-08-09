رئيسة اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو الأولمبية:أعتقد أننا حققنا تقييما إيجابيا

/644551/رئيسة-اللجنة-المنظمة-لألعاب-طوكيو-الأولمبيةأعتقد-أننا-حققنا-تقييما-إيجابيا

أكدت رئيسة اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو الأولمبية هاشيموتو سيكو، أن الألعاب اختتمت دون أى مشاكل كبيرة على الرغم من إقامتها في ظروف وبائية غير مسبوقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقالت سيكو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودواليابانية، إن "إقامة الألعاب الأولمبية مع ضمان السلامة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الفيروسات شكلت تحدياً كبيرا جدا، وأنا لا أقول إننا أدرنا كل شيء بشكل مثالي ولكنني أعتقد أننا حققنا تقييما إيجابيا بشكل عام".

واردف:” أن قرار عدم السماح للمتفرجين بحضور جميع المنافسات تقريبا كان لا مفر منه، موضحة أن الوضع أوجد قيمة جديدة وفريدة للألعاب باستخدام التكنولوجيا.

عوالم نتشاركها

يأتى حفل اختتام أولمبياد طوكيو 2020، تحت شعار “عوالم نتشاركها“.

وتم إطلاق هذا الشعار تأكيدا على أن الرياضة قادرة على جمع الشعوب، وحتى تتذكر الدول أنهم تشاركوا نفس الإثارة والحدث حتى وإن لميتمكنوا من تشارك نفس الأماكن بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويشهد حفل الختام، بعض العروض الفنية، وطابور العرض.

بالإضافة إلى موكب خاص لكل بعثة.

ثم بعد ذلك تسلم طوكيو راية الأولمبياد للمثل فرنسا، باعتبارها هي الدولة المنظمة للنسخة القادمة من الأولمبياد.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

شاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل قبل طوكيو، كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 38 ميدالية أولمبية، بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 8 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.