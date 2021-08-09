/644550/النيابة-الإدارية-تهنئ-السيسي-بـ-العام-الهجري-الجديد

يتقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٣ ه.

جاء في التهنئة :- «داعين الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة وأن يسدد خطاه، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار». حفظ الله مصر وكل عام وأنتم بكل خير.

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