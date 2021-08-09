صور.. النقل: توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق لميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووقع العقد لواء بحرى أ.ح عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية، ودون هايشى رئيس مجلس إدارة شركة هايكسى للمعدات الثقيلة.

ورحب وزير النقل برئيس ووفد الشركة وتمنى لهم التوفيق فى أول تعاون مع وزارة النقل المصرية، خصوصا أن هذا التوقيع يأتى بعد منافسة قوية من الشركة الصينية مع شركات عالمية متخصصة فى هذا المجال وهو ما يدل على إمكانات الشركة فى هذا المجال وتواجدها الكبير فى السوق العالمية.



وأكد وزير النقل على تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين خصوصا مع تنفيذ وزارة النقل المصرية لمشروعات تطوير وإنشاء محطات فى كافة الموانئ مثل الدخيلة ودمياط والسخنة وسفاجا.

وطالب الوزير الشركة الصينية بضغط جدول توريد المعدات والمساهمة فى تدريب وتأهيل الأطقم المصرية التى ستعمل على هذه الاوناش وكذلك تدريب المهندسين والعاملين المصريين فى الإسكندرية بعد وصول المعدات لاستيعاب تشغيل المعدات وكذلك التدريب على إصلاح بعض الأعطال البسيطة.



وأفاد رئيس الشركة انه سيتم تدريب عدد 28 مهندس وفنى فى الصين لمدة 3 شهور وكذلك تدريب المهندسين والعاملين المصريين فى الإسكندرية بعد وصول المعدات.

وأضاف وزير النقل أن توقيع هذا العقد يأتى ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للتشغيل بالمحطة والتى سيبلغ أجمالى تكلفتها 1.5 مليار جنيه مصرى وأنه من المنتظر ان يتم التعاقد على معدات الساحات E-RTG ثم الأنظمة الإلكترونية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن شركة المجموعة المصرية قد قامت بالتعاون مع الشركة الفرنسية «CMA CGM» مشغل المحطة بإختيار مواصفات فنيه عاليه للمعدات هى الاولى فى مصر وذلك حتى تتواكب مع التطور الهائل لإبعاد ومواصفات سفن الحاويات وأن الشركة المصرية للمحطات قد نجحت خلال مدة زمنية قياسية فى تنفيذ كل الإجراءات اللازمة للوصول الى التعاقد على الرغم من ظروف جائحة كورونا وضيق الوقت.



وأشار إلى أهمية هذا العقد كأحد الخطوات الهامة لتجهيز وإعداد المحطة التى تمهيدا للتشغيل العام المقبل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تدريب مهندسى وفنى المحطة والمهن التى يطلبها العمل بالاوناش العملاقة للرصيف وذلك لرفع مستوى المهندسين والعاملين المصرين لافتا إلى التطلع نحو إستمرار تعاون شركة هايكسى مع وزارة النقل فى كل مشروعاتها الحالية والمستقبلية نظرا لخبرتها الكبيرة فى هذا المجال.

وأشاد دون هايشى بالفرص المتاحة للتعاون مع شركة المجموعة المصرية فى ميناء الاسكندرية، وبالمناخ الاستثمارى الواعد فى مصر خلال الأعوام الاخيرة، وكذك جهود الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية فى الموانئ المصرية.



جدير بالذكر أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية هو مشروع قومى ويعتبر أحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال النقل البحرى فى مصر وأن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفى ضوء تبنى وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل فى هذا المجال.



وقد بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71% وتم الانتهاء من تنفيذ 225 مترا من الرصيف الشمالى فى صورته النهائيه من اجمالى 960 متر، وتم الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبى فى صورته النهائية من إجمالى 1.000 متر كما سيوفر المشروع 1.500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3.000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية العام، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى النصف الأول من 2022.