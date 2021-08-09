النيابة الإدارية تهنئ السيسى والمصريين بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - ونصت تهنئته على "داعين الله عز وجل، فى تلك الذكرى العطرة أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة وأن يسدد خطاه، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار، وحفظ الله مصر وكل عام وأنتم بكل خير
وافتتح المنشاوى مقرا جديدا للنيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، على مساحة عشرين ألف متر مربع، "بدروم وأرضى وخمسة أدوار متكررة"، ويحتوى على عدد من النيابات بإجمالى 576 غرفة، بالإضافة لقاعة المؤتمرات الكبرى وصالة كبار الزوار وقاعات متعددة الأغراض، وكافيتريا على مساحة 550 مترا، واستراحات مخصصة للأعضاء.
كما تم تجهيز المبنى بأحدث وسائل الأمان والحماية والوسائل التكنولوجية الحديثة التى تواكب العصر، فضلًا عن تجهيزات متكاملة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
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