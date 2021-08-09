/644549/اليوم-ميسي-يصل-باريس-لإتمام-التعاقد-مع-سان-جيرمان

يصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية، تمهيدا لإنتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان، وذلك عقب رحيله بشكل نهائي عن فريقه السابق برشلونة، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ميسي وباريس سان جيرمان

أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.

وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.

لمشاهدة فيديو تجمع جماهير فريق برشلونة أمام الكامب نو اضغط