اليوم.. ميسي يصل باريس لإتمام التعاقد مع سان جيرمان

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يصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الفرنسية، تمهيدا لإنتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان، وذلك عقب رحيله بشكل نهائي عن فريقه السابق برشلونة، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
ميسي وباريس سان جيرمان
أعلن ليونيل ميسي رحيله بشكل نهائي عن فريق برشلونة، من خلال المؤتمر الذي عقد أمس الأحد في نادي الكامب نو، وذلك من أجل توديع جماهير الفريق الكتالوني.
وكان من المقرر أن يسافر ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد المؤتمر مباشرة إلا أنه قرر تأجيله إلى اليوم الإثنين.
تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس
علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.
لمشاهدة فيديو تجمع جماهير فريق برشلونة أمام الكامب نو اضغط
𝐶𝑢𝑙𝑒𝑟𝑠 ❤ Messi pic.twitter.com/MHWedSGPjr— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021
برشلونة يعلن رحيل ميسي
أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.
عقد ميسي القديم مع برشلونة
انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.
إنجازات وبطولات ليونيل ميسي
خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.
وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.
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