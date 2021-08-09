وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ . وقال شعراوى في نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد ، أعاده الله على سيادتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .. داعياً الله العلى القدير أن يكلل جهودكم المخلصة لصالح مصرنا الغالية بالتوفيق والسداد مستبشرين بما تحقق من إنجازات ومتطلعين إلى المزيد من النجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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