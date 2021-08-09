اليوم.. اولى رحلات مصر للطيران القادمة من روسيا للمقاصد السياحية تصل مطار...

تصل أولي رحلات مصر للطيران من موسكو إلى مطار الغردقة اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد عودة السياحة الروسية الى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف مايقرب من ٦ سنوات.

وأعلنت شركة مصر للطيران عن البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و 3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من يوم الاثنين 9 اغسطس.

يأتى ذلك فى ضوء الدور الهام للناقل الوطني لجمهورية مصر العربية لتحقيق استيراتجية الوزارة فى التنمية والنهوض بقطاع الطيران.

هذا ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد. كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة .

يذكر أن شركة مصر للطيران تقوم بتسيير رحله يوميه منتظمة بين القاهره و موسكو.

يأتي ذلك إطار المجهودات المستمرة التى تقوم بها وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية و السياحية الوافدة إلى مصر، وبالإشارة لعودة السياحة الروسية الى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف مايقرب من ٦ سنوات .

ووقع بوتين الخميس 8 يوليو مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015 تحت عنوان "بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا الاتحادية من أعمال إجرامية وغير قانونية".

كما يقضي المرسوم الجديد بإلغاء المرسوم الذي صدر عن الرئيس في الثاني من يناير 2018 وهو ينص على إدخال تعديلات على المرسوم رقم 553، وذلك نقلا عن ما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان المرسوم 553 يقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.

وجاء هذا الحظر على خلفية كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية رقم 7K-9268 من طراز "إيرباص إيه 320" فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 ما أودى بأرواح 224 شخصا كانوا على متنها.