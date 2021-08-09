الأرصاد : انكسار ذروة الموجة الحارة.. ورياح مثيرة للأتربة فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وبينت آخر صور الأقمار الصناعية، وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على المجرى الملاحى لبحيرة ناصر وأبو سمبل ومثلث حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك.
ويسود اليوم الإثنين طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لتسجل العظمى على القاهره 37 درجة مئوية، كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
وتظل قيم الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من الإحساس بالحرارة وسقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر (أبوسمبل -حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة (40% تقريبا).
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