/644542/البريد-المصري--ما-مشكلة-حساب-المواطن--العملاء-لا-يعلمون-الشروط

البريد المصري واجه مشاكل بسبب عملاء البريد المصري أنهم لا يعرفون شروط فت حساب المواطن حيث أنه يمنح حساب المواطن من البريد المصري فائدة على مدخراته في مقابل مبلغ ثابت شهري (50جنيه شهرياً ) البريد المصري حيث يتم إيداع مبلغ 39 جنيه في حساب المواطن و التي سيتم رأسملتها يومياً و سيتم تحويل مبلغ 11 قيمة القسط الشهريالتأميني في البريد المصري.

دوت الخليج فتح حساب المواطن من البريد المصري 50 جنيه للتنازل عن فتح ملف مجمع فائدة حساب المواطن من البريد المصري بالنسبة لحساب المواطن العادي يتم إحتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يومياً بالنسبة لحساب المواطن الحصري ، يتم إحتساب فائدة الحساب الجاري الذهبي يومياً شروط حساب المواطن من البريد المصري يقدم حساب المواطن من البريد المصري للعملاء الحاليين و العملاء الجدد الأفراد الذين يتلقون مساعدات خيرية لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء دون 18 عاماً لا يمكن فح حساب المواطن للعملاء أكبر من 59 عاماً يسمح فقط بحساب واحد لكل فرد .

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