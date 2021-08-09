إنفو جراف .. رسائل الرئيس لـ فريال أشرف وأبطال أولمبياد طوكيو 2020

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى، والذى استضاف أسرة البطلة فريال أشرف: "هناك مدينة أقل شوية فى مدينة برج العرب، وهناك استاد صغير، والألعاب الجماعية ستعود مرة أخرى، ووزير الشباب والرياضة افتتح المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة".

ولفت الرئيس إلى أنه يتم الاهتمام بالرياضة المصرية فى كل الألعاب، وخصوصا فى القرى، لافتا إلى أنه تم تطوير 4000 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس السيسى أنه مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم افتتاح المدينة الأولمبية، والتى تتضمن ألعاب "الرماية والسباحة والتنس والسباحة وكل الألعاب".

ووجه الرئيس بإطلاق أسماء بطلة الكاراتيه فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020، وأبطال مصر فى الأولمبياد على المحاور والكبارى.

كان برنامج "التاسعة"، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، قد استضاف البطلة المصرية فريال أشرف عبر "سكايب" من طوكيو، بالإضافة إلى أسرتها فى البرنامج.