فيديو- مشكلات بالرئتين .. مستشار الرئيس يكشف تطورات حالة وائل الإبراشى

جدة - نرمين السيد - وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة dmc، أن الإعلامى وائل الإبراشى لم يسترد عافيته بشكل كامل إلى الآن وذلك بعد إصابته منذ أشهر بفيروس كورونا.
وتابع، أنه لم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يزال يعانى من مشكلات بالرئتين.
وأشار مستشار الرئيس، إلى أن التليفات فى الرئتين الناجمة عن الالتهابات الرئوية تحدث مع فيروسات كثيرة وليس كورونا فقط.
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