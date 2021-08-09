الرئيس السيسى : تم رفع كفاءة أكثر من 4 آلاف مركز شباب خلال 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية. وأضاف الرئيس السيسى أن مشروع صناعة "بطل" يجب على الجميع العمل عليه من جانب الدولة والإعلام والأسرة والمدرسة. وتابع الرئيس السيسى: "عندما تعمل المنظومة مع بعضها في النهاية نجد أكثر من شاب وشابة يحققوا نجاحات ونحقق ميداليات"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالرياضة لأن الرياضة حياة.

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