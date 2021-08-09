بعد تتويجها فى الأولمبياد .. الرئيس السيسى يهدى فريال أشرف وأسرتها رحلة حج

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، إن فريال أشرف نجحت فى تشريف مصر من خلال التتويج الأولمبى.

وحصلت فريال عبد العزيز على الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر فى أولمبياد طوكيو، حيث أنهت البعثة مشاركتها بست ميداليات منهم فضية وأربع برونزيات.