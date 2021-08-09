جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، إن فريال أشرف نجحت فى تشريف مصر من خلال التتويج الأولمبى.
وحصلت فريال عبد العزيز على الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر فى أولمبياد طوكيو، حيث أنهت البعثة مشاركتها بست ميداليات منهم فضية وأربع برونزيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تتويجها فى الأولمبياد .. الرئيس السيسى يهدى فريال أشرف وأسرتها رحلة حج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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