عاجل .. الرئيس : سيتم افتتاح المدينة الأولمبية مع انطلاق العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، سيتم افتتاح المدينة الأولمبية، والتى تتضمن ألعاب "الرماية والسباحة والتنس والسباحة وكل الألعاب".





وأضاف، فى مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، والذى استضاف أسرة البطلة فريال أشرف: "هناك مدينة أقل شوية فى مدينة برج العرب وهناك استاد صغير، والألعاب الجماعية ستعود مرة أخرى، ووزير الشباب والرياضة افتتح المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة". ولفت الرئيس إلى أنه يتم الاهتمام بالرياضة المصرية فى كل الألعاب، وخصوصا فى القرى، لافتا إلى أنه تم تطوير 4000 مركز شباب على مستوى الجمهورية. كان برنامج التاسعة الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، البطلة المصرية فريال أشرف عبر سكايب من طوكيو، بالإضافة إلى أسرتها فى البرنامج.

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