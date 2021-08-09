/644539/الرئيس-السيسي-لبرنامج-التاسعة-أمارس-لعبة-الكاراتيه-منذ-1970و-فريال-أشرف-قدمت-صورة-رائعة-لكل-بنت-مصرية-وسنطلق-اسمها-وزملائها-على-بعض-المحاور-والكباري-ويهدي-رحلة-حج-للأسرة-فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، قدمت مجهود عظيم تستحق عليه التحية والتقدية، مضيفا:" أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف.. رفعتي اسم مصر والف مبروك ".

الرئيس السيسي في مداخلته على القناة الأولة: فريال رفعت أسم مصر عاليا وأضاف الرئيس خلال مداخلته ببرنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى، أنه سيطلق اسم فريال وزملائها على عدد من المحاور والكباري، مشيرا إلى أن لعبة الكارتيه من أفض الألعاب التي مارسها شخصيا:" كنت أقوم من سنة 70 . الرئيس السيسي: فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين وتابع الرئيس :" فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، واقول لها رفعتي اسم مصر والف مبروك، مشير إلى أن البطلة فريال أشرف من أسرة مصرية عادية مثل كل المصريين". وفاجيء الرئيس السيسي أم فريال بعرض رحلة حج عليها قائلا:" احنا اللي هحججك يا ام فريال أشرف، وخليها علينا بقى وتحجي انتي وبابا وماما والحاجة اللي انتي عايزها خليها علينا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي لبرنامج التاسعة: أمارس لعبة الكاراتيه منذ 1970...و فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت مصرية.. وسنطلق اسمها وزملائها على بعض المحاور والكباري.. ويهدي رحلة حج للأسرة «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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