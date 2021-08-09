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البنك الأهلي المصري .. مواعيد غير مضبوطة.. العملاء يشتكون

البنك الأهلي المصري اشتكى عملاء البنك الأهلي المصري من عدم التزامهم بمواعيد التي تم تحديدها مسبقًا وأن البنك اوقاتًا لا يفتح فروع البنك الأهلي المصري في اوقاتها ولهذا ننشر مواعيد فتح وعمل البنك الأهلي المصري .

دوت الخليج مواعيد عمل البنك الأهلي المصري مواعيد العمل الرسمية لفروع مصرفنا من الاحد الي الخميس من 08:30 ص وحتى 03:00 م لجميع المعاملات البنكية. فروع البنك الأهلي المصري - فروع المراكز التجارية (فرع كايرو فيستيفال وفرع مول مصر وفرع امريكانا بلازا) مواعيد العمل الرسمية من الاحد إلى الخميس من 11 ص وحتى 7 م وأيام الجمعة من: 2 م حتى 7 م لبعض المعاملات البنكية وأيام السبت من: 11 ص حتى 7 م لبعض المعاملات البنكية. - الفروع الاليكترونية من 11 ص حتى 7 م على مدار 7 ايام في الاسبوع. - فرع المطار 24 ساعة جميع أيام الأسبوع لبعض المعاملات البنكية.

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