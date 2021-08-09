/644540/البنك-العربي-الافريقي--العملاء-ماكينات-الـ-ATM-لا-تعمل

البنك العربي الافريقي تلقى الكثير من شكاوى البنك العربي الافريقي بسبب اعطاء ماكينات الصرف الالي ATM البنك العربي الافريقي بكثير من الفروع في جمهورية مصر العربية .

دوت الخليج البنك العربي الافريقي وتلقى البنك العربي الافريقي شكوى من عميل كتب أنها ذهب إلى إحدى ماكينات الصرف الالي الخاصة بفرع البنك العربي الافريقي فيصل ولم يتم سحب النقود حيث أنها علقت في الماكينة. أرقام خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي الخط الساخن 19555 الخط الساخن لدولة الامارات‎ 800 2242 المكالمات الدولية (+20) 226733107 وسترن يونيون 16430

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