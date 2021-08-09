الرئيس السيسى يعلن إطلاق أسماء فريال أشرف وزملائها على بعض المحاور والكبارى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيطلق أسماء فريال وزملائها الفائزين فى أولمبياد طوكيو على بعض المحاور والكبارى.

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة لبرنامج التاسعة على التليفزيون المصرى، إن فريال أشرف رفعت اسم مصر وكتبت التاريخ لبلادها، متابعا: سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نعمل على تعزيز الرياضة فى المدارس والجامعات، وأحيى كل الأسر المصرية التى تعمل على ثقل مواهب أبنائها.