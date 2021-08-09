الرئيس السيسي: البطلة فريال أشرف نموذج للأسر المصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه سعيد جداً باهتمام الإعلام بالأبطال المصريين الذين حققوا نجاحا فى ألعابهم الرياضية، لافتاً إلى أن أبطال أولمبياد طوكيو 2020 مثلهم مثل باقى المصريين وليسوا من كوكب آخر، وتابع: "أبطال لكن زينا مش من كوكب تانى".
وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن البطلة فريال أشرف، نموذج للأسر المصرية التى تهتم بأبنائها وترعاهم منذ الصغر ليكونوا مميزين فى الألعاب التى يفضلونها.
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