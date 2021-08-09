الرئيس السيسي يعلن افتتاح المدينة الأولمبية بالتزامن مع افتتاح العاصمة الإدارية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى "بذلنا جهدا خلال الفترة الماضية، فهل الجهد كان كفاية، أتصور لا، وكنا نعد منشآت رياضية أولمبية".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أنه مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سنفتتح المدينة الأولمبية، تتضمن ألعاب الرماية والسباحة والتنس والسباحة وكل الألعاب، هذا ما نفعله".
وتابع الرئيس السيسى: "هناك مدينة أقل شوية فى مدينة برج العرب وهناك استاد صغير، والألعاب الجماعية ستعود مرة أخرى، ووزير الشباب والرياضة افتتح المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة".
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